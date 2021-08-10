Так, дагестанцам будут доступны 53,4 тысячи доз Спутника V, 1440 доз «ЭпиВакКороны» и «Спутник Лайт» в количестве 15 тысяч доз.
В 86 прививочных пунктов республики поступила крупная партия вакцин от коронавируса.
Так, дагестанцам будут доступны 53,4 тысячи доз Спутника V, 1440 доз «ЭпиВакКороны» и «Спутник Лайт» в количестве 15 тысяч доз.
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