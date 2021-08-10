ЗАМАНА - Крупная партия вакцин от коронавируса поступила в Дагестан

Крупная партия вакцин от коронавируса поступила в Дагестан

Автор
10 августа, 2021. Вторник 14:24
Крупная партия вакцин от коронавируса поступила в Дагестан

В 86 прививочных пунктов республики поступила крупная партия вакцин от коронавируса.

Крупная партия вакцин от коронавируса поступила в Дагестан
Вакцинация

Так, дагестанцам будут доступны 53,4 тысячи доз Спутника V, 1440 доз «ЭпиВакКороны» и «Спутник Лайт» в количестве 15 тысяч доз.

 

Прочитано 56 раз

Последнее от Шахри

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top