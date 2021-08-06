5 августа вакцинацию прошла очередная партия сотрудников, им измерили температуру, проверили сатурацию и рассказали о возможных реакциях на вакцину.
Более 80% сотрудников Минобрнауки Дагестана прошли вакцинацию
- Автор Диляра
- 06 августа, 2021. Пятница 21:24
Более 80% сотрудников Минобрнауки Дагестана прошли вакцинацию, об этом сообщили в ведомстве.
Последнее от Диляра
- Как уберечь себя в аномальную жару?
- Дагестанцы смогут получить спортивный налоговый вычет
- Элла Памфилова отметила важность видеонаблюдения на выборах 19 сентября
- Причины почему ОБСЕ решила не отправлять наблюдателей на выборы в Россию
- Сергей Меликов поблагодарил дагестанских спортсменов за достойное выступление на Олимпиаде