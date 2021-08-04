ЗАМАНА - Хадиджа Омарова: «Спрашивать меня, почему я вакцинировалась, это всё равно, что спрашивать, почему я хочу быть здоровой»

Хадиджа Омарова: «Спрашивать меня, почему я вакцинировалась, это всё равно, что спрашивать, почему я хочу быть здоровой»

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04 августа, 2021. Среда 23:58
Хадиджа Омарова: «Спрашивать меня, почему я вакцинировалась, это всё равно, что спрашивать, почему я хочу быть здоровой»

Начальник отдела взаимодействия с субъектами информационной политики РД, СКФО И РФ Управления Главы Дагестана по информационной политике Хадиджа Омарова сделана первый компонент вакцины.

Хадиджа Омарова: «Спрашивать меня, почему я вакцинировалась, это всё равно, что спрашивать, почему я хочу быть здоровой»
Вакцинация

«Спрашивать меня, почему я вакцинировалась, это всё равно, что спрашивать, почему я хочу быть здоровой, почему я хочу жить, почему я хочу, чтобы были живы и здоровы мои родные и близкие. Все слишком просто. Не усложняйте!», - написала на своей странице в соцсети инстаграм Омарова.

 

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