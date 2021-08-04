«Спрашивать меня, почему я вакцинировалась, это всё равно, что спрашивать, почему я хочу быть здоровой, почему я хочу жить, почему я хочу, чтобы были живы и здоровы мои родные и близкие. Все слишком просто. Не усложняйте!», - написала на своей странице в соцсети инстаграм Омарова.
Хадиджа Омарова: «Спрашивать меня, почему я вакцинировалась, это всё равно, что спрашивать, почему я хочу быть здоровой»
- Автор Диляра
- 04 августа, 2021. Среда 23:58
Начальник отдела взаимодействия с субъектами информационной политики РД, СКФО И РФ Управления Главы Дагестана по информационной политике Хадиджа Омарова сделана первый компонент вакцины.
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