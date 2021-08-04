ЗАМАНА - Дагестанцев будут привлекать к уголовной ответственности за подделку сертификатов о вакцинации

Дагестанцев будут привлекать к уголовной ответственности за подделку сертификатов о вакцинации

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04 августа, 2021. Среда 13:11
Дагестанцев будут привлекать к уголовной ответственности за подделку сертификатов о вакцинации

В Дагестане зафиксированы случаи продажи поддельных сертификатов о вакцинации против коронавируса.

Дагестанцев будут привлекать к уголовной ответственности за подделку сертификатов о вакцинации
Вакцинация

Об этом на заседании Оперштаба сообщил врио Главы Дагестана Сергей Меликов.

Информацию подтвердил замминистра внутренних дел по РД Дмитрий Гутыря.

Так, 30 июля сотрудники МВД зафиксировали факт покупки сертификатов в одной из поликлиник Махачкалы.

Сергей Меликов призвал принять всевозможные меры для пресечения таких правонарушений.

Прокурор Республики Алексей Ежов подтвердил, что покупка сертификата – преступление, за которым всегда последует заведение уголовного дела.

Сергей Меликов подчеркнул, что желание «заработать на жизни и здоровье» других будет пресекаться.

 

 

 

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