Об этом на заседании Оперштаба сообщил врио Главы Дагестана Сергей Меликов.
Информацию подтвердил замминистра внутренних дел по РД Дмитрий Гутыря.
Так, 30 июля сотрудники МВД зафиксировали факт покупки сертификатов в одной из поликлиник Махачкалы.
Сергей Меликов призвал принять всевозможные меры для пресечения таких правонарушений.
Прокурор Республики Алексей Ежов подтвердил, что покупка сертификата – преступление, за которым всегда последует заведение уголовного дела.
Сергей Меликов подчеркнул, что желание «заработать на жизни и здоровье» других будет пресекаться.