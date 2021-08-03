В Махачкале подозревают медиков в продаже сертификатов о вакцинации

Автор Диляра

В Махачкале врач-терапевт совместно с медсестрой продавали сертификаты о вакцинации, об этом сообщает издание «АиФ Дагестан» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Предполагается, что они продали 6 гражданам РФ сертификат о вакцинации, внесли ложные данные о на портал госуслуг и получили за это 33 тыс.рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.