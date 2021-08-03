В Махачкале подозревают медиков в продаже сертификатов о вакцинации
- Автор Диляра
- 03 августа, 2021. Вторник 00:21
В Махачкале врач-терапевт совместно с медсестрой продавали сертификаты о вакцинации, об этом сообщает издание «АиФ Дагестан» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Предполагается, что они продали 6 гражданам РФ сертификат о вакцинации, внесли ложные данные о на портал госуслуг и получили за это 33 тыс.рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Последнее от Диляра
- Нурбаганд Нурбагандов посетил спортивное первенство в Кайтагском районе, посвященное его сыну – Герою России
- Работодателям субсидируют трудоустройство безработных
- 165 независимых наблюдателей от Общественной палаты РД будут следить за выборами
- Сотрудники Минобрнауки Дагестана прошли вакцинацию на 70%
- В Махачкале провели заседание дискуссионно-аналитического центра «Альтернатива»