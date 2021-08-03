ЗАМАНА - В Махачкале подозревают медиков в продаже сертификатов о вакцинации

В Махачкале подозревают медиков в продаже сертификатов о вакцинации

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03 августа, 2021. Вторник 00:21
В Махачкале подозревают медиков в продаже сертификатов о вакцинации

В Махачкале врач-терапевт совместно с медсестрой продавали сертификаты о вакцинации, об этом сообщает издание «АиФ Дагестан» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В Махачкале подозревают медиков в продаже сертификатов о вакцинации
Вакцинация
Предполагается, что они продали 6 гражданам РФ сертификат о вакцинации, внесли ложные данные о на портал госуслуг и получили за это 33 тыс.рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

 

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