ЗАМАНА - Сотрудники Минобрнауки Дагестана прошли вакцинацию на 70%

Сотрудники Минобрнауки Дагестана прошли вакцинацию на 70%

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02 августа, 2021. Понедельник 21:00
Сотрудники Минобрнауки Дагестана прошли вакцинацию на 70%

В министерстве образования и науки рассказали, что уже более 70% сотрудников вакцинировались.

Сотрудники Минобрнауки Дагестана прошли вакцинацию на 70%
Вакцинация

По словам помощника министра Гульнары Абдусаламовой, и-за коронавируса она потеряла маму и не хочет рисковать остальными родственниками, поэтому и приняла решение вакцинироваться. В ведомстве отметили, что все сотрудники после вакцинации чувствуют себя хорошо и побочных эффектов не наблюдалось.

 

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