Сотрудники Минобрнауки Дагестана прошли вакцинацию на 70%

В министерстве образования и науки рассказали, что уже более 70% сотрудников вакцинировались.

По словам помощника министра Гульнары Абдусаламовой, и-за коронавируса она потеряла маму и не хочет рисковать остальными родственниками, поэтому и приняла решение вакцинироваться. В ведомстве отметили, что все сотрудники после вакцинации чувствуют себя хорошо и побочных эффектов не наблюдалось.