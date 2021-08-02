По словам помощника министра Гульнары Абдусаламовой, и-за коронавируса она потеряла маму и не хочет рисковать остальными родственниками, поэтому и приняла решение вакцинироваться. В ведомстве отметили, что все сотрудники после вакцинации чувствуют себя хорошо и побочных эффектов не наблюдалось.
Сотрудники Минобрнауки Дагестана прошли вакцинацию на 70%
- Автор Диляра
- 02 августа, 2021. Понедельник 21:00
В министерстве образования и науки рассказали, что уже более 70% сотрудников вакцинировались.
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