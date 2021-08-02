Прививку от COVID-19 можно получить в Даргинском театре

Даргинский театр им. Омарлы Батырая откроет свои для двери всех желающих привиться от новой коронавирусной инфекции. Как и в других театрах здесь появится пункт вакцинации.

Как пояснил директор театра, данная мера профилактики коварной болезни поможет уберечь здоровье артистов и зрителей театра, с которыми они общаются со сцены. «Опираясь на успешный опыт наших коллег из Русского, Табасаранского, Лезгинского и Аварского театров на этой неделе в наш театр будет привлечена выездная прививочная бригада медиков и развернут пункт вакцинации, где сможет привиться любой желающий без траты времени в очередях в поликлинике. Вакцинация среди работников театра будет проходить в 2 этапа с промежутком в 21 день. Вторая доза вакцины необходима для формирования полноценного иммунитета. Лично для меня профилактика=вакцинация», – отметил Магомед Абдулкадиров.