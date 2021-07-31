ЗАМАНА - Исмаил Гусейнов о том, как он поборол COVID-19

Исмаил Гусейнов о том, как он поборол COVID-19

Автор
31 июля, 2021. Суббота 00:12
Исмаил Гусейнов о том, как он поборол COVID-19

Научный сотрудник отдела заболеваний верхних дыхательных путей Научно-Клинического Центра Оториноларингологии ФМБА России Исмаил Гусейнов рассказал, как переболел новой коронавирусной инфекцией и обрел вторую жизнь, сообщает издание Мирмол.

Исмаил Гусейнов о том, как он поборол COVID-19
Вакцинация

Гусейнов поделился, что 10 апреля он был на своем первом дежурстве с больными ковидом, а уже через неделю сам попал в больницу. «В тот момент сатурация упала до критического уровня и аппараты искусственной вентиляции легких меня попросту не спасали. 23 апреля, когда врачи констатировали мою клиническую смерть, было принято решение подключить меня к аппарату ЭКМО (Экстракорпоральная мембранная оксигенация). Иначе говоря, аппарат за мои легкие качал кровь, насыщал ее кислородом. И когда другие бы врачи развели руками и выносили бы вердикт о смерти, доблестные врачи ГКБ № 52 г. Москвы вернули меня к жизни», - делится Гусейнов.

После того, как он пришел в себя и вспомнил кто он и его семья, Гусейнов понял, что это его второе день рождение. С вирусом он встретился в основном, как пациент и понимает, что заболеваемость может в любой момент отобрать жизнь, поэтому рекомендует ставить вакцину, ведь она сможет помочь как можно быстрее избавиться от страшной болезни. «Поймите, медицина – это вероятность, какой-то препарат с 99% вероятностью поможет, но есть вероятность 1% что нет», — призвал Гусейнов.

 

Прочитано 35 раз

Последнее от Диляра

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top