Исмаил Гусейнов о том, как он поборол COVID-19

Гусейнов поделился, что 10 апреля он был на своем первом дежурстве с больными ковидом, а уже через неделю сам попал в больницу. «В тот момент сатурация упала до критического уровня и аппараты искусственной вентиляции легких меня попросту не спасали. 23 апреля, когда врачи констатировали мою клиническую смерть, было принято решение подключить меня к аппарату ЭКМО (Экстракорпоральная мембранная оксигенация). Иначе говоря, аппарат за мои легкие качал кровь, насыщал ее кислородом. И когда другие бы врачи развели руками и выносили бы вердикт о смерти, доблестные врачи ГКБ № 52 г. Москвы вернули меня к жизни», - делится Гусейнов.

После того, как он пришел в себя и вспомнил кто он и его семья, Гусейнов понял, что это его второе день рождение. С вирусом он встретился в основном, как пациент и понимает, что заболеваемость может в любой момент отобрать жизнь, поэтому рекомендует ставить вакцину, ведь она сможет помочь как можно быстрее избавиться от страшной болезни. «Поймите, медицина – это вероятность, какой-то препарат с 99% вероятностью поможет, но есть вероятность 1% что нет», — призвал Гусейнов.