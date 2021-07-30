В своем обращении руководитель муниципалитета подчеркнул, что многие из тех, кто прошел непростой путь к выздоровлению, сегодня предпочли бы вакцинироваться, чтобы защитить себя от болезни.
Камиль Изиев: «Лучше привиться, чем лечиться от коронавируса и его тяжелых последствий»
- Автор Арслан
- 30 июля, 2021. Пятница 09:45
С призывом к населению Дагестана обратился глава Буйнакского района республики Камиль Изиев. Он уже сделал прививку и сообщил о высоком титре антител после нее.
Последнее от Арслан
- Хабиб Нурмагомедов на первой строчке рейтинга самых успешных звезд России
- Ливневый дождь разрушил мост в Цумадинском районе
- Вышел документальный фильм о подготовке Абдулрашида Садулаева к Олимпиаде в Токио
- Незаконных построек в Махачкале стало меньше
- Хабиб Нурмагомедов номинирован на премию «Бойцовский дух года»