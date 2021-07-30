Камиль Изиев: «Лучше привиться, чем лечиться от коронавируса и его тяжелых последствий»

Автор Арслан

С призывом к населению Дагестана обратился глава Буйнакского района республики Камиль Изиев. Он уже сделал прививку и сообщил о высоком титре антител после нее.