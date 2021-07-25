Помимо основных пунктов действуют также 56 передвижных прививочных.
Как сообщает региональный минздрав, ситуация с коронавирусом по-прежнему остается напряженной. Из-за этого было принято решение расширить и коечный фонд.
Новые прививочные пункты будут открыты во всех районах республики.
Помимо основных пунктов действуют также 56 передвижных прививочных.
Как сообщает региональный минздрав, ситуация с коронавирусом по-прежнему остается напряженной. Из-за этого было принято решение расширить и коечный фонд.
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