ЗАМАНА - Для борьбы с коронавирусом в Дагестане развернуто 90 пунктов вакцинации

Для борьбы с коронавирусом в Дагестане развернуто 90 пунктов вакцинации

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25 июля, 2021. Воскресенье 08:15
Для борьбы с коронавирусом в Дагестане развернуто 90 пунктов вакцинации

Новые прививочные пункты будут открыты во всех районах республики.

Для борьбы с коронавирусом в Дагестане развернуто 90 пунктов вакцинации
Вакцинация

Помимо основных пунктов действуют также 56 передвижных прививочных.

Как сообщает региональный минздрав, ситуация с коронавирусом по-прежнему остается напряженной. Из-за этого было принято решение расширить и коечный фонд.

 

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