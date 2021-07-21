Специалист уверена, что ситуация не поменяется, пока дагестанцы не начнут массово вакцинироваться.
Доктор подчеркивает, что благодаря вакцине у человека вырабатывается стойкий иммунитет и это дает гарантирую не заболеть снова.
Об этом сообщает ЦУР Дагестана со ссылкой на завотделения Городской клинической больницы №1 Мадину Магомедову.
Специалист уверена, что ситуация не поменяется, пока дагестанцы не начнут массово вакцинироваться.
Доктор подчеркивает, что благодаря вакцине у человека вырабатывается стойкий иммунитет и это дает гарантирую не заболеть снова.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..