ЗАМАНА - Врачи: только вакцинация поможет выйти на плато по коронавирусу

Врачи: только вакцинация поможет выйти на плато по коронавирусу

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21 июля, 2021. Среда 08:13
Врачи: только вакцинация поможет выйти на плато по коронавирусу

Об этом сообщает ЦУР Дагестана со ссылкой на завотделения Городской клинической больницы №1 Мадину Магомедову.

Врачи: только вакцинация поможет выйти на плато по коронавирусу
Вакцинация

Специалист уверена, что ситуация не поменяется, пока дагестанцы не начнут массово вакцинироваться.

 

Доктор подчеркивает, что благодаря вакцине у человека вырабатывается стойкий иммунитет и это дает гарантирую не заболеть снова.

 

 

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