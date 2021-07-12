В Дагестане оценивают работу прививочных пунктов

В ходе осмотра делегацией было отмечено, что вакцина на прививочные пункты доставляется и хранится с соблюдением необходимого температурного режима.

Всего по республике вакцинацию прошли Свыше 180 тысяч дагестанцев.