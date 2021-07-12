В ходе осмотра делегацией было отмечено, что вакцина на прививочные пункты доставляется и хранится с соблюдением необходимого температурного режима.
Всего по республике вакцинацию прошли Свыше 180 тысяч дагестанцев.
Работу прививочных пунктов Махачкалы проинспектировали заместитель Председателя Правительства РД Мурад Казиев и министр здравоохранения республики Татьяна Беляева.
В ходе осмотра делегацией было отмечено, что вакцина на прививочные пункты доставляется и хранится с соблюдением необходимого температурного режима.
Всего по республике вакцинацию прошли Свыше 180 тысяч дагестанцев.
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