Джарулла Омаров: «Вакцинация поможет взять распространение инфекции под контроль»

С призывом вакцинироваться от коронавируса к дагестанцам обратился глава Дахадаевского района Джарулла Омаров.

В свое обращение руководитель муниципалитета в пример привел свою маму. По его словам, она уверенна, что вакцинация позволит вернуться к нормальной привычной жизни.