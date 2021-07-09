В свое обращение руководитель муниципалитета в пример привел свою маму. По его словам, она уверенна, что вакцинация позволит вернуться к нормальной привычной жизни.
Джарулла Омаров: «Вакцинация поможет взять распространение инфекции под контроль»
- Автор Арслан
- 09 июля, 2021. Пятница 11:48
С призывом вакцинироваться от коронавируса к дагестанцам обратился глава Дахадаевского района Джарулла Омаров.
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