В Калужской области уволят медсестру за подмену вакцины
- Автор Диляра
- 09 июля, 2021. Пятница 00:17
В социальных сетях появилось видео, где медсестра из Калужской области вводит пациенту физраствор вместо второго компонента вакцины от COVID-19.
Как оказалось, компонента не было в больницы, и медсестра испугалась сообщить пациенту, так как тот приходился родственником врача из этой же больницы. Сообщает РИА «Новости». Медсестра за свой поступок будет уволена, такое заявление сделал губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
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