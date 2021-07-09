ЗАМАНА - В Калужской области уволят медсестру за подмену вакцины

В Калужской области уволят медсестру за подмену вакцины

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09 июля, 2021. Пятница 00:17
В Калужской области уволят медсестру за подмену вакцины

В социальных сетях появилось видео, где медсестра из Калужской области вводит пациенту физраствор вместо второго компонента вакцины от COVID-19.

В Калужской области уволят медсестру за подмену вакцины
Вакцинация
Как оказалось, компонента не было в больницы, и медсестра испугалась сообщить пациенту, так как тот приходился родственником врача из этой же больницы. Сообщает РИА «Новости». Медсестра за свой поступок будет уволена, такое заявление сделал губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

 

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