«Единственный эффективный метод защиты от COVID-19, от его опасных осложнений и неблагоприятного исхода, - это вакцинация», - призывают медики.
Напомним, что за сутки в Дагестане заболело 183 человека, умерло 3.
Министерство здравоохранения Дагестана убедительно просит дагестанцев соблюдать все меры предосторожности.
«Единственный эффективный метод защиты от COVID-19, от его опасных осложнений и неблагоприятного исхода, - это вакцинация», - призывают медики.
Напомним, что за сутки в Дагестане заболело 183 человека, умерло 3.
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