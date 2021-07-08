ЗАМАНА - Минздрав Дагестана призывает беречь себя!

Минздрав Дагестана призывает беречь себя!

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08 июля, 2021. Четверг 20:28
Минздрав Дагестана призывает беречь себя!

Министерство здравоохранения Дагестана убедительно просит дагестанцев соблюдать все меры предосторожности.

Минздрав Дагестана призывает беречь себя!
Вакцинация
Максимально ограничить посещение мест массового скопления, соблюдать дистанцию, носить маску, обрабатывать руки антисептическими средствами.

«Единственный эффективный метод защиты от COVID-19, от его опасных осложнений и неблагоприятного исхода, - это вакцинация», - призывают медики.

Напомним, что за сутки в Дагестане заболело 183 человека, умерло 3.

 

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