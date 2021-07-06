Вода может вызвать неприятные последствия, рассказывает главный внештатный специалист Минздрава, директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины» Оксана Драпкина, может возникнуть воспалительные процессы на коже. В случае, если попала вода, врач рекомендует пить антигистаминные средства.
В Минздрав предупреждает! Мочить место прививки нельзя
- Автор Диляра
- 06 июля, 2021. Вторник 19:01
В министерстве здравоохранения России рассказали почему нельзя мочить место прививки от COVID-19.