ЗАМАНА - В Минздрав предупреждает! Мочить место прививки нельзя

В Минздрав предупреждает! Мочить место прививки нельзя

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06 июля, 2021. Вторник 19:01
В Минздрав предупреждает! Мочить место прививки нельзя

В министерстве здравоохранения России рассказали почему нельзя мочить место прививки от COVID-19.

В Минздрав предупреждает! Мочить место прививки нельзя
Вакцинация

Вода может вызвать неприятные последствия, рассказывает главный внештатный специалист Минздрава, директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины» Оксана Драпкина, может возникнуть воспалительные процессы на коже. В случае, если попала вода, врач рекомендует пить антигистаминные средства.

 

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