ЗАМАНА - Алим Темирбулатов: «Вакцинации бояться не стоит…»

Алим Темирбулатов: «Вакцинации бояться не стоит…»

Автор
28 июня, 2021. Понедельник 19:17
Алим Темирбулатов: «Вакцинации бояться не стоит…»

На 28 июня число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Республике Дагестан составляет 128 человек за сутки. Однако дагестанцев все еще не покидают сомнения в необходимости немедленной вакцинации.

Алим Темирбулатов: «Вакцинации бояться не стоит…»
Вакцинация

За личным мнением о сложившейся в республике ситуации (связанной с вакцинацией от COVID 19), мы обратились к главе администрации Кайтагского района Алиму Магомедовичу Темирбулатову. Он выразил убежденность, что вакцинации бояться не стоит:

«Видя, насколько тяжело перенесли коронавирусную инфекцию мои знакомые и родственники (некоторых из них я, к сожалению, потерял), я, не раздумывая, прошёл вакцинацию от COVID 19.

Второй этап вакцины я получил 9-го апреля. После первого этапа вечером почувствовал небольшое недомогание. На следующий день появился небольшой озноб. В целом вакцинацию перенёс легко.

Когда у нас болит голова, мы не смотрим на побочные эффекты того или иного препарата, расписанные в аннотации, растягивающейся гармошкой.

На мой взгляд, когда речь идет о жизни и здоровье близких людей, не надо верить необоснованным фейкам и говорить о вреде вакцины. Надо бы задуматься о вреде самой ковид-инфекции», - поделился Алим Магомедович.

 

Прочитано 62 раз

Последнее от Арслан

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top