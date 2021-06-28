За личным мнением о сложившейся в республике ситуации (связанной с вакцинацией от COVID 19), мы обратились к главе администрации Кайтагского района Алиму Магомедовичу Темирбулатову. Он выразил убежденность, что вакцинации бояться не стоит:
«Видя, насколько тяжело перенесли коронавирусную инфекцию мои знакомые и родственники (некоторых из них я, к сожалению, потерял), я, не раздумывая, прошёл вакцинацию от COVID 19.
Второй этап вакцины я получил 9-го апреля. После первого этапа вечером почувствовал небольшое недомогание. На следующий день появился небольшой озноб. В целом вакцинацию перенёс легко.
Когда у нас болит голова, мы не смотрим на побочные эффекты того или иного препарата, расписанные в аннотации, растягивающейся гармошкой.
На мой взгляд, когда речь идет о жизни и здоровье близких людей, не надо верить необоснованным фейкам и говорить о вреде вакцины. Надо бы задуматься о вреде самой ковид-инфекции», - поделился Алим Магомедович.