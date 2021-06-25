ЗАМАНА - Генерал-майор полиции Абдулхаким Гаджиев привился от COVID-19

Генерал-майор полиции Абдулхаким Гаджиев привился от COVID-19

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25 июня, 2021. Пятница 20:17
Генерал-майор полиции Абдулхаким Гаджиев привился от COVID-19

 25 июня генерал-майор полиции Абдулхаким Гаджиев вместе со своей женой привился от новой коронавирусной инфекции. Об этом написали на странице его сторонников.

Генерал-майор полиции Абдулхаким Гаджиев привился от COVID-19
Вакцинация

 Как отметил сам Гаджиев, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуацией, появлением новых штампов болезни, от которых люди болеют ещё сильнее, мы можем обезопасить себя привившись и выработать массовый иммунитет.

 

 

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