Генерал-майор полиции Абдулхаким Гаджиев привился от COVID-19

25 июня генерал-майор полиции Абдулхаким Гаджиев вместе со своей женой привился от новой коронавирусной инфекции. Об этом написали на странице его сторонников.

Как отметил сам Гаджиев, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуацией, появлением новых штампов болезни, от которых люди болеют ещё сильнее, мы можем обезопасить себя привившись и выработать массовый иммунитет.