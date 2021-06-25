Как отметил сам Гаджиев, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуацией, появлением новых штампов болезни, от которых люди болеют ещё сильнее, мы можем обезопасить себя привившись и выработать массовый иммунитет.
25 июня генерал-майор полиции Абдулхаким Гаджиев вместе со своей женой привился от новой коронавирусной инфекции. Об этом написали на странице его сторонников.
Как отметил сам Гаджиев, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуацией, появлением новых штампов болезни, от которых люди болеют ещё сильнее, мы можем обезопасить себя привившись и выработать массовый иммунитет.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..