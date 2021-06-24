ЗАМАНА - Жителям отдаленных сел Кайтагского района облегчили возможность вакцинироваться

Жителям отдаленных сел Кайтагского района облегчили возможность вакцинироваться

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24 июня, 2021. Четверг 16:48
Жителям отдаленных сел Кайтагского района облегчили возможность вакцинироваться

Мобильные бригады для вакцинирования будут выезжать в отдаленные села Кайтагского района, об этом сообщили в муниципалитете.

Жителям отдаленных сел Кайтагского района облегчили возможность вакцинироваться
Вакцинация

Они отметили, что раньше для проведения вакцинации жителям отдаленных сел района приходилось ездить в Центральную районную больницу муниципалитета. Теперь для них сформирована мобильная бригада, которая согласна графику будет выезжать в села для проведения вакцинации. Как отмечает главный врач Кайтагской ЦРБ Магомед Алишихов, за прошедшую неделю медбригада побывала уже в 12 селах района. Вакцину получили жители сел Варсит, Кирцик, Кирки, Джибахни, Джинаби, Баршамай, Ахмедкент, Гулли, Карацан, Джавгат, Джирабачи.

«В райцентре — селе Маджалис, медработники посещают госорганизации на местах, чтобы люди имели возможность, не отрываясь надолго от производства пройти процедуру иммунизации», — сказал он.

 

 

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