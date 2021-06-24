ЗАМАНА - Более 130 тысяч дагестанцев привились от COVID-19

Более 130 тысяч дагестанцев привились от COVID-19

Автор
24 июня, 2021. Четверг 17:10
Более 130 тысяч дагестанцев привились от COVID-19

129 614 человек вакцинировалось от новой коронавирусной инфекции в Дагестане. Такую статистику приводит на 23 июня министерство здравоохранения республики. Они отмечают, что это9,6 процентов от числа людей, подлежащих иммунизации.

Более 130 тысяч дагестанцев привились от COVID-19
Вакцинация

Напомним, что в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в республике дагестанцам, которым за 65 и не тем, кто не имеет хронических заболеваний рекомендовано пройти вакцинацию. Сделать прививку можно в любой поликлинике по месту жительства, или в любом другом пункте вакцинации по предварительной записи.

 

Прочитано 11 раз

Последнее от Диляра

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top