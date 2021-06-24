Напомним, что в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в республике дагестанцам, которым за 65 и не тем, кто не имеет хронических заболеваний рекомендовано пройти вакцинацию. Сделать прививку можно в любой поликлинике по месту жительства, или в любом другом пункте вакцинации по предварительной записи.
Более 130 тысяч дагестанцев привились от COVID-19
- Автор Диляра
- 24 июня, 2021. Четверг 17:10
129 614 человек вакцинировалось от новой коронавирусной инфекции в Дагестане. Такую статистику приводит на 23 июня министерство здравоохранения республики. Они отмечают, что это9,6 процентов от числа людей, подлежащих иммунизации.
Последнее от Диляра
- Жителям отдаленных сел Кайтагского района облегчили возможность вакцинироваться
- Сдача ЕГЭ подходит к концу
- Глава Минтранспорта Дагестана Ширухан Гаджимурадов обратился к дагестанцам с просьбой соблюдать масочный режим
- Батыр Эмеев с рабочим визитом посетил город Кизилюрт
- В Дагестане ввели запрет на езду без маски в общественном транспорте