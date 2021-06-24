Более 130 тысяч дагестанцев привились от COVID-19

129 614 человек вакцинировалось от новой коронавирусной инфекции в Дагестане. Такую статистику приводит на 23 июня министерство здравоохранения республики. Они отмечают, что это9,6 процентов от числа людей, подлежащих иммунизации.

Напомним, что в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в республике дагестанцам, которым за 65 и не тем, кто не имеет хронических заболеваний рекомендовано пройти вакцинацию. Сделать прививку можно в любой поликлинике по месту жительства, или в любом другом пункте вакцинации по предварительной записи.