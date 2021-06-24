По ее словам, антитела у человека появляются уже после ввода первого компонента вакцины.
Татьяна Голикова: «После первой вакцинации у многих появляются антитела»
- Автор Арслан
- 24 июня, 2021. Четверг 12:27
В рамках совещания с главой государства Владимиром Путиным вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что гражданам необходимо привиться хотя бы один раз.
Последнее от Арслан
- С дагестанскими детьми из Сирии работают психологи
- Специалисты НМИЦ им. Сербского обследуют дагестанских детей, вывезенных из Сирии и Ирака
- У министра по земельным и имущественным отношениям Дагестана новый заместитель
- Обязательная вакцинация в Дагестане возможна при ухудшении ситуации
- Пожар оставил Махачкалу без света