ЗАМАНА - Байрамбек Магомедов: «Глава Дагестана искренне выражает беспокойство за безопасность дагестанцев»

Байрамбек Магомедов: «Глава Дагестана искренне выражает беспокойство за безопасность дагестанцев»

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23 июня, 2021. Среда 11:55
Байрамбек Магомедов: «Глава Дагестана искренне выражает беспокойство за безопасность дагестанцев»

О том, что руководитель республики искренне беспокоится о здоровье жителей региона, редактор «Рутульских новостей» подметил, комментируя призыв Сергея Меликова не игнорировать вакцинацию.

Байрамбек Магомедов: «Глава Дагестана искренне выражает беспокойство за безопасность дагестанцев»
Вакцинация

В своем комментарии глава издания выразил надежду на то, авторитет Меликова и здравый смысл возобладают над предвзятостью и предрассудками, и люди станут массово вакцинироваться.

 

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