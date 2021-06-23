В своем комментарии глава издания выразил надежду на то, авторитет Меликова и здравый смысл возобладают над предвзятостью и предрассудками, и люди станут массово вакцинироваться.
Байрамбек Магомедов: «Глава Дагестана искренне выражает беспокойство за безопасность дагестанцев»
- Автор Арслан
- 23 июня, 2021. Среда 11:55
О том, что руководитель республики искренне беспокоится о здоровье жителей региона, редактор «Рутульских новостей» подметил, комментируя призыв Сергея Меликова не игнорировать вакцинацию.
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