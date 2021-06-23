Писатель Саид Ниналов о вакцинации: Так будет спокойней мне и близким

«Вакцина "Спутник-V" повсеместно зарекомендовала себя как эффективное средство, спасающее от новой эпидемии коронавируса. Лично я, начиная с апреля 2020 года, попадал в самые разные ситуации – и в семьи, где были больные, и в больницы, в красные зоны, с использованием средств защиты и без. Наверное, не было страха перед болезнью, поэтому обошлось, я не заболел.

Но началась третья волна коронавируса, и есть предпосылки, что за ней последуют четвертая и пятая. Мы живем в новых условиях, которые скоро не изменятся, эпидемия будет очень долгой, станет постоянным фоном нашей жизни в масках.

И я решил привиться. Так будет спокойнее и мне, и моим близким», - отметил он.