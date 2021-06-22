Истории будут рассказывать медики, стоявшие на передовой, спасая жизни дагестанцев.
Данную инициативу уже поддержала председатель профсоюза работников здравоохранения Дагестана Зумруд Бучаева. По ее мнению, дагестанцы примут правильное решение.
Реальные истории о людях, знающих о коронавирусе не понаслышке, будут поведаны зрителям в рамках запущенного в Дагестане цикла видеорассказов «Вакцинируйся – спаси жизнь!». Об этом сообщает Мирмол.
Истории будут рассказывать медики, стоявшие на передовой, спасая жизни дагестанцев.
Данную инициативу уже поддержала председатель профсоюза работников здравоохранения Дагестана Зумруд Бучаева. По ее мнению, дагестанцы примут правильное решение.
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