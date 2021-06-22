ЗАМАНА - О том, что вакцина спасет жизнь, дагестанцы узнают из видеорассказов

О том, что вакцина спасет жизнь, дагестанцы узнают из видеорассказов

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22 июня, 2021. Вторник 16:25
О том, что вакцина спасет жизнь, дагестанцы узнают из видеорассказов

Реальные истории о людях, знающих о коронавирусе не понаслышке, будут поведаны зрителям в рамках запущенного в Дагестане цикла видеорассказов «Вакцинируйся – спаси жизнь!». Об этом сообщает Мирмол.

О том, что вакцина спасет жизнь, дагестанцы узнают из видеорассказов
Вакцинация

Истории будут рассказывать медики, стоявшие на передовой, спасая жизни дагестанцев.

Данную инициативу уже поддержала председатель профсоюза работников здравоохранения Дагестана Зумруд Бучаева. По ее мнению, дагестанцы примут правильное решение.

 

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