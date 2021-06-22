О том, что вакцина спасет жизнь, дагестанцы узнают из видеорассказов

Автор Арслан

Реальные истории о людях, знающих о коронавирусе не понаслышке, будут поведаны зрителям в рамках запущенного в Дагестане цикла видеорассказов «Вакцинируйся – спаси жизнь!». Об этом сообщает Мирмол.