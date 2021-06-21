Как передает слова Меликова ТАСС, речи о введении в регионе обязательной вакцинации пока не идет. Однако рост числа заболевших увеличивается, и руководство региона настораживает данная ситуация.
Сергей Меликов: «Мы надеемся, что удастся повысить процент вакцинации без принуждения»
- Автор Арслан
- 21 июня, 2021. Понедельник 09:49
О том, что власти республики планируют повысить процент вакцинации без принуждения, врио Главы Дагестана сообщил на съезде «Единой России», отвечая на вопросы журналистов.
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