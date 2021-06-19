Вице-премьер подчеркнул, что работники ресторанов и банкетных залов должны вакцинироваться. На данный момент это единственный способ обезопасить себя и своих близких, а также вернуться к нормальной жизни.
Подробнее – здесь.
Так, 18 июня с бизнесменами встретился Первый зампред Председателя Правительства РД Батыр Эмеев.
Вице-премьер подчеркнул, что работники ресторанов и банкетных залов должны вакцинироваться. На данный момент это единственный способ обезопасить себя и своих близких, а также вернуться к нормальной жизни.
Подробнее – здесь.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..