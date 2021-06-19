ЗАМАНА - Правительство Дагестана напоминает владельцам ресторанов и банкетных залов о важности вакцинации от коронавируса

Правительство Дагестана напоминает владельцам ресторанов и банкетных залов о важности вакцинации от коронавируса

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19 июня, 2021. Суббота 11:03
Правительство Дагестана напоминает владельцам ресторанов и банкетных залов о важности вакцинации от коронавируса

Так, 18 июня с бизнесменами встретился Первый зампред Председателя Правительства РД Батыр Эмеев.

Правительство Дагестана напоминает владельцам ресторанов и банкетных залов о важности вакцинации от коронавируса
Вакцинация

 Вице-премьер подчеркнул, что работники ресторанов и банкетных залов должны вакцинироваться. На данный  момент это единственный способ обезопасить себя и своих близких, а также вернуться к нормальной жизни.

Подробнее – здесь.

 

 

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