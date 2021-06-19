Правительство Дагестана напоминает владельцам ресторанов и банкетных залов о важности вакцинации от коронавируса

Вице-премьер подчеркнул, что работники ресторанов и банкетных залов должны вакцинироваться. На данный момент это единственный способ обезопасить себя и своих близких, а также вернуться к нормальной жизни.

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