ЗАМАНА - Более 200 сотрудников ДГУНХ привились от коронавируса

Более 200 сотрудников ДГУНХ привились от коронавируса

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17 июня, 2021. Четверг 18:40
Более 200 сотрудников ДГУНХ привились от коронавируса

Более 200 сотрудников ДГУНХ изъявили сделать сегодня прививку от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Дагестан» со ссылкой пресс-службу вуза.

Более 200 сотрудников ДГУНХ привились от коронавируса
Вакцинация

Отметим, что выездная мобильная группа врачей ГБУ РД «Поликлиника7» приезжает в ДГУНХ для вакцинации сотрудников уже во второй раз. Первый раз привились 30 сотрудников. Как отметил ректор вуза Ахмед Бучаев, вакцинация поможет создать коллективный и локальный иммунитет.

 

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