Более 200 сотрудников ДГУНХ привились от коронавируса

Более 200 сотрудников ДГУНХ изъявили сделать сегодня прививку от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Дагестан» со ссылкой пресс-службу вуза.

Отметим, что выездная мобильная группа врачей ГБУ РД «Поликлиника7» приезжает в ДГУНХ для вакцинации сотрудников уже во второй раз. Первый раз привились 30 сотрудников. Как отметил ректор вуза Ахмед Бучаев, вакцинация поможет создать коллективный и локальный иммунитет.