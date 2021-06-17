Он отметил, что накануне врио Главы Дагестана призвал дагестанцев привиться от новой коронавирусной инфекции, ведь только таким образом мы сможем обезопасить себя. Гонцов также рассказал, что уже более 4 тысяч каспийчан поставили вакцину и каждый день прививаются около 100 человек.
Мэр Каспийска Борис Гонцов вакцинировался от COVID-19
- Автор Диляра
- 17 июня, 2021. Четверг 19:30
Мэр города Каспийск Борис Гонцов сегодня, 17 июня, сделал первый компонент вакцины «Спутник V» от коронавируса.
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