ЗАМАНА - Мэр Каспийска Борис Гонцов вакцинировался от COVID-19

Мэр Каспийска Борис Гонцов вакцинировался от COVID-19

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17 июня, 2021. Четверг 19:30
Мэр Каспийска Борис Гонцов вакцинировался от COVID-19

Мэр города Каспийск Борис Гонцов сегодня, 17 июня, сделал первый компонент вакцины «Спутник V» от коронавируса.

Мэр Каспийска Борис Гонцов вакцинировался от COVID-19
Вакцинация

Он отметил, что накануне врио Главы Дагестана призвал дагестанцев привиться от новой коронавирусной инфекции, ведь только таким образом мы сможем обезопасить себя. Гонцов также рассказал, что уже более 4 тысяч каспийчан поставили вакцину и каждый день прививаются около 100 человек.

 

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