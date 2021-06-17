Мэр Каспийска Борис Гонцов вакцинировался от COVID-19

Он отметил, что накануне врио Главы Дагестана призвал дагестанцев привиться от новой коронавирусной инфекции, ведь только таким образом мы сможем обезопасить себя. Гонцов также рассказал, что уже более 4 тысяч каспийчан поставили вакцину и каждый день прививаются около 100 человек.