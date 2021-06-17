ЗАМАНА - Глава Дагестана призвал не повторять события годичной давности

Глава Дагестана призвал не повторять события годичной давности

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17 июня, 2021. Четверг 17:37
Глава Дагестана призвал не повторять события годичной давности

Тень ограничений в связи со сложной эпидемической ситуацией вновь нависла над регионом, выход из ситуации – массовая вакцинация. Об этом рассказал в своем обращении руководитель субъекта Сергей Меликов.

Глава Дагестана призвал не повторять события годичной давности
Вакцинация

Усложняющаяся ситуация с распространением коронавируса как в Дагестане, так и по стране в целом, наглядно отражается увеличением больных, а, следовательно, и больничных коек. Накануне Сергей Меликов обратился к дагестанцам, подчеркнув необходимость прививаться, чтобы выровнять ситуацию и сделать решающий шаг по возвращению к нормальной жизни.
В своей речи глава региона напомнил о том, что в самом на старте пандемии Дагестан оказался в числе регионов, чье население наиболее пострадало от болезни. Красной нитью в словах Сергея Меликова прошла тема единства и сплоченности дагестанцев перед вызовом времени, призыв осмысленно и с высокой степенью ответственности подходить к принимаемым решениям.
Главный редактор сетевого издания Диляра Гасанова прокомментировала обращение врио Главы Дагестана Сергея Меликова. По ее словам, вакцинация может помочь быстро выработать массовый иммунитет, и не заболеть в тяжелой форме:«Только таким образом мы сможем побороть эту страшную болезнь, которая за последний год коснулась каждого. И пренебрегать возможностью защитить себя и близким считаю неразумным решением. Мы обязаны спасти себя и близким и помочь в борьбе с ковидом».

 

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