ЗАМАНА - Хаджимурад Малаев призывает к вакцинации

Хаджимурад Малаев призывает к вакцинации

Автор
17 июня, 2021. Четверг 11:20
Хаджимурад Малаев призывает к вакцинации

О том, что вакцинация в Дагестане проходит крайне слабо, главный врач регионального ковид-центра Хаджимурад Малаев сообщил в эфире программы «Время новостей» на телеканале РГВК «Дагестан».

Хаджимурад Малаев призывает к вакцинации
Вакцинация

Отмечено, что в подтверждение безопасности данной процедуры медик тоже прошел вакцинацию, сделав это на камеру.

Подробнее о ситуации с заболеваемостью на территории Дагестана – здесь.

 

Прочитано 26 раз

Последнее от Арслан

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top