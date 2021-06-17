Отмечено, что в подтверждение безопасности данной процедуры медик тоже прошел вакцинацию, сделав это на камеру.
Подробнее о ситуации с заболеваемостью на территории Дагестана – здесь.
О том, что вакцинация в Дагестане проходит крайне слабо, главный врач регионального ковид-центра Хаджимурад Малаев сообщил в эфире программы «Время новостей» на телеканале РГВК «Дагестан».
Отмечено, что в подтверждение безопасности данной процедуры медик тоже прошел вакцинацию, сделав это на камеру.
Подробнее о ситуации с заболеваемостью на территории Дагестана – здесь.
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