ЗАМАНА - В Дагестан завезли еще 11 700 вакцину «СПУТНИК V»

В Дагестан завезли еще 11 700 вакцину «СПУТНИК V»

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15 июня, 2021. Вторник 14:17
В Дагестан завезли еще 11 700 вакцину «СПУТНИК V»

В министерстве здравоохранения Дагестана сообщают, что 12 июня в республику поступило еще 11 700 доз вакцины против коронавирусной инфекции «ГамКовидВак» торговой марки «СПУТНИК V».

В Дагестан завезли еще 11 700 вакцину «СПУТНИК V»
Вакцинация

В ведомстве рассказали, что данный препарат прошел все клинические проверки и его эффективность составляет 97%, тому подтверждение исследования и практическое применение. Также в министерстве отметили, что в регионе снова идет рост госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями.

 

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