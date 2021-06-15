В Дагестан завезли еще 11 700 вакцину «СПУТНИК V»

В министерстве здравоохранения Дагестана сообщают, что 12 июня в республику поступило еще 11 700 доз вакцины против коронавирусной инфекции «ГамКовидВак» торговой марки «СПУТНИК V».

В ведомстве рассказали, что данный препарат прошел все клинические проверки и его эффективность составляет 97%, тому подтверждение исследования и практическое применение. Также в министерстве отметили, что в регионе снова идет рост госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями.