Роспотребнадзор объяснил, когда не вводят вторую дозу вакцины от COVID-19

Вторая доза вакцины от COVID-19 не вводится, если человек не уберегся после первой прививки и заболел коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора .

"В этом случае вторая доза вакцины не вводится", - говорится в сообщении.

В целом сдавать какие-либо анализы перед вакцинацией от коронавируса не нужно, главное в этот день чувствовать себя хорошо. Перед прививкой пациента осматривает врач, измеряет давление, температуру и проверяет состояние слизистых носа и горла, чтобы исключить острые заболевания, пояснили в ведомстве.

"Сдавать ПЦР-тест или тест на антитела к коронавирусу, чтобы убедиться, что вы не перенесли заболевание бессимптомно, - личный выбор каждого", - отметили в Роспотребнадзоре.

Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

Источник: РИА Новости