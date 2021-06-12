ЗАМАНА - Ситуация напряженная: в Дагестане вновь растет число больных Covid-19

Ситуация напряженная: в Дагестане вновь растет число больных Covid-19

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12 июня, 2021. Суббота 21:21
Ситуация напряженная: в Дагестане вновь растет число больных Covid-19

Как сообщает минздрав Дагестана, за минувшие сутки было зарегистрировано рекордное количество госпитализаций пациентов с признаками коронавируса за последние три месяца.

Ситуация напряженная: в Дагестане вновь растет число больных Covid-19
Вакцинация

В стационары республики региона поступило 149 человек, выписано 172, а умерло 2 человека.

По словам министра здравоохранения Татьяны Беляевой теперь болезнь протекает тяжелее, число заболевших с осложнениями растет.

 

Министр настаивает, что единственный выход – остановить распространение вируса благодаря вакцинации, которая поможет сформировать коллективный иммунитет.

 

Пока в Дагестане привито только 108 тысяч человек. Специалисты напоминают, что в общественных местах по-прежнему нужно носить защитные маски, ограничивать конакты и пользоваться санитайзерами.

 

 

 

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