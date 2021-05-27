В Махачкале прошел круглый стол на тему «Вакцинация от COVID-19 – это хорошо или как?»

Круглый стол на тему «Вакцинация от COVID-19 – это хорошо или как?» провела Общественная палата Республики Дагестан 25 мая. Открывая мероприятие председатель Общественной палаты Абдулмуъмин Ибрагимов поведал о статистике заболеваемости на сегодняшний день в республике и о количестве вакцинированных на территории Дагестана. От имени министра по национальной политике и делам религий РД Энрика Муслимова выступил статс-секретарь-заместитель министра Арсен Махмудов. Махмудов рассказал, что уже неоднократно поднимается вопрос вовлечения представителей общественных организаций в работу в рамках вакцинационной кампании, ее необходимости и целесообразности.

Он напомнил, что в январе, в начале массовой вакцинации, ведомством был проведен круглый стол, на котором поднимались вопросы информационной поддержки, комплексного подхода к решению вопроса, необходимости снижения политизации, вопроса о прививках. Участие в круглом столе также приняли участие министр информации и печати РД Умаросман Гаджиев, председатель Комиссии по вопросам медицины и здравоохранения Общественного Совета при Постоянном представительстве Республики Дагестан при Президенте Российской Федерации Сакинат Хархарова, начальник отдела организации оказания медицинской помощи по г. Махачкале Саида Дибирова, начальник отдела надзора за особо опасными инфекциями и санитарной охраны территорий Роспотребнадзора РД Мурад Рамазанов, руководитель сектора молодежного медиа-центра, врач-ординатор кафедры детской хирургии, волонтер-медик Дина Балгишиева, члены Общественной палаты РД, представители общественных организаций, СМИ и др.