ЗАМАНА - Московский турист вакцинировался в высокогорном районе Дагестана

Московский турист вакцинировался в высокогорном районе Дагестана

Автор
27 мая, 2021. Четверг 07:39
Московский турист вакцинировался в высокогорном районе Дагестана

Владимир Воробьев, путешествующий по Дагестану, не стал пропускать второй этап вакцинации и прошел его в Дахадаевском районе.

Турист приехал посмотреть знаменитый аул златокузнецов Кубачи, где совместил приятное с важным и полезным – вакцинацию.

Владимир уверен, что вакцинация – единственный способ создания коллективного иммунитета.

Мужчина любит путешествовать, поэтому вакцинация для него – еще и шанс обезопасить себя в вояже, – сообщает издание «Сельская жизнь».

 

Московский турист вакцинировался в высокогорном районе Дагестана
Вакцинация

 

Последнее от Шахри

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top