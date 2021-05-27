Московский турист вакцинировался в высокогорном районе Дагестана

Владимир Воробьев, путешествующий по Дагестану, не стал пропускать второй этап вакцинации и прошел его в Дахадаевском районе.

Турист приехал посмотреть знаменитый аул златокузнецов Кубачи, где совместил приятное с важным и полезным – вакцинацию.

Владимир уверен, что вакцинация – единственный способ создания коллективного иммунитета.

Мужчина любит путешествовать, поэтому вакцинация для него – еще и шанс обезопасить себя в вояже, – сообщает издание «Сельская жизнь».