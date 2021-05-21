Около 1000 жителей Ботлихского района прошли вакцинацию

В Ботлихском районе продолжается вакцинопрофилактика жителей от нового вируса Covid-19. Всего в муниципалитете на сегодняшний день привились около 1000 человек.

«У привитых никаких затруднений не отмечено. Выбор в пользу вакцинопрофилактики с целью оградить от опасности себя и собственных близких от коронавируса делают люди самых различных возрастов», – отметили в пресс-службе муниципалитета.