«У привитых никаких затруднений не отмечено. Выбор в пользу вакцинопрофилактики с целью оградить от опасности себя и собственных близких от коронавируса делают люди самых различных возрастов», – отметили в пресс-службе муниципалитета.
Около 1000 жителей Ботлихского района прошли вакцинацию
- Автор Хадижат
- 21 мая, 2021. Пятница 14:25
В Ботлихском районе продолжается вакцинопрофилактика жителей от нового вируса Covid-19. Всего в муниципалитете на сегодняшний день привились около 1000 человек.
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