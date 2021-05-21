ЗАМАНА - Около 1000 жителей Ботлихского района прошли вакцинацию

Около 1000 жителей Ботлихского района прошли вакцинацию

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21 мая, 2021. Пятница 14:25
Около 1000 жителей Ботлихского района прошли вакцинацию

В Ботлихском районе продолжается вакцинопрофилактика жителей от нового вируса Covid-19. Всего в муниципалитете на сегодняшний день  привились около 1000 человек.

Около 1000 жителей Ботлихского района прошли вакцинацию
Вакцинация

«У привитых  никаких затруднений не отмечено. Выбор в пользу вакцинопрофилактики с целью оградить от опасности себя и собственных близких от коронавируса  делают люди самых различных возрастов», – отметили в пресс-службе муниципалитета.

 

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