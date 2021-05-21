ЗАМАНА - Население Тарумовского района активно вакцинируется от COVID-19

Население Тарумовского района активно вакцинируется от COVID-19

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21 мая, 2021. Пятница 13:19
Население Тарумовского района активно вакцинируется от COVID-19

На сегодняшний день, в Тарумовском районе защитили себя от коронавирусной инфекции с помощью вакцинации 2081 человек.

Население Тарумовского района активно вакцинируется от COVID-19
Вакцинация

Как отмечает пресс-служба района, вакцинация в муниципалитете проходит активно, в настоящий момент привививаются представители старшего поколения, страдающие хроническими заболеваниями и сотрудники правоохранительных органов.

«Победить covid-19 мы можем только одним способом - массовой иммунизацией населения. Хочу отметить отличную работу в этом направлении ФАПов следующих сёл: Коктюбей, Таловка, Раздолья. Им удается вести разъяснительную работу, доносить до населения необходимость вакцинации. Но между тем, есть и села, в которых не торопятся вакцинироваться и это не может не вызывать у нас переживаний. К таким селам можно отнести Ново-Николаевку, Кузнецовку, Иммунный и другие», – прокомментировала иммунизацию в районе главврач Тарумовской ЦРБ Лариса Мельникова.

 

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