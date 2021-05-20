В Дагестане теперь три вида вакцины

По данным регионального минздрава, главным достоинством прививки под названием «КовиВак» является тот факт, что ее использование способно выработать иммунитет у человека не только на Spike-белок, но, к тому же, и на фрагменты китайского вируса, что является огромным толчком прогресса.