ЗАМАНА - В Дагестане теперь три вида вакцины

В Дагестане теперь три вида вакцины

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20 мая, 2021. Четверг 11:25
В Дагестане теперь три вида вакцины

Первой партией третьего вида вакцины, разработанной в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН, уже привились 79 578 жителей республики.

В Дагестане теперь три вида вакцины
Вакцинация

По данным регионального минздрава, главным достоинством прививки под названием «КовиВак» является тот факт, что ее использование способно выработать иммунитет у человека не только на Spike-белок, но, к тому же, и на фрагменты китайского вируса, что является огромным толчком прогресса.

 

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