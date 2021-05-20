По данным регионального минздрава, главным достоинством прививки под названием «КовиВак» является тот факт, что ее использование способно выработать иммунитет у человека не только на Spike-белок, но, к тому же, и на фрагменты китайского вируса, что является огромным толчком прогресса.
В Дагестане теперь три вида вакцины
- Автор Арслан
- 20 мая, 2021. Четверг 11:25
Первой партией третьего вида вакцины, разработанной в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН, уже привились 79 578 жителей республики.