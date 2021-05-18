В Карабудахкентском районе продолжается вакцинопрофилактика от коронавирусной инфекции

Согласно мнению главного врача Карабудахкентской ЦРБ Расула Гиравова, вакцинация идет в достаточно хорошем темпе. На 17 мая оба элемента прививки российского производства «Спутник V» в районе получили 1865 жителей района.

«905 сотрудников образовательной сферы в районе привились от коронавирусной инфекции. Кроме того, около 400 медработник получили прививку. А также, больше 200 служащих органов правопорядка также прошли процесс вакцинопрофилактики. В числе тех, кто прошел вакцинопрофилактику, также сотрудники компаний транспорта и энергетики, социального обслуживания и МФЦ, лица старше шестидесяти», подчернул Гиравов.

По его признанию, после праздников в больнице наблюдается наплыв пациентов, желающих пройти вакцинацию.