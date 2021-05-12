ЗАМАНА - Прививка от коронавируса имеет свои плюсы

Прививка от коронавируса имеет свои плюсы

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12 мая, 2021. Среда 12:49
Прививка от коронавируса имеет свои плюсы

Так, по данным летного предприятия в Махачкале, пассажирам с прививкой от коронавирусной инфекцией авиакомпании начнут начислять бонусы.

Прививка от коронавируса имеет свои плюсы
Вакцинация

Бонусы будут составлять от 500 рублей до 5 тысяч рублей в денежном эквиваленте.

 

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