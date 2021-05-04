ЗАМАНА - Сотрудники ОМВД по Хасавюртовскому району проходят вакцинацию от Covid-19

Сотрудники ОМВД по Хасавюртовскому району проходят вакцинацию от Covid-19

Автор
04 мая, 2021. Вторник 17:00
Сотрудники ОМВД по Хасавюртовскому району проходят вакцинацию от Covid-19

Личный состав служащих ОМВД по Хасавюртовскому району 3 мая прошел вакцинопрофилактику от Covid-19

Сотрудники ОМВД по Хасавюртовскому району проходят вакцинацию от Covid-19
Вакцинация

Для удобства сотрудников МВД процесс проходил на передвижном мобильном пункте. «Работники МВД ответственные люди, вакцинопрофилактика очень принципиальна для выработки коллективной безопасности в сложившихся обстоятельствах, в особенности представителям правоохранительных органов, которые имеют неизменный контакт с людьми во время несения службы. Глава МВД Республики Дагестан Абдурашид Магомедов призвал нас, сотрудников к вакцинации личным примером. Сегодня это единственный метод оградить себя, собственных близких и остановить распространение вируса» заключил начальник ОМВД России по Хасавюртовскому району Арслан Девешов.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top