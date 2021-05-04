Сотрудники ОМВД по Хасавюртовскому району проходят вакцинацию от Covid-19

Для удобства сотрудников МВД процесс проходил на передвижном мобильном пункте. «Работники МВД ответственные люди, вакцинопрофилактика очень принципиальна для выработки коллективной безопасности в сложившихся обстоятельствах, в особенности представителям правоохранительных органов, которые имеют неизменный контакт с людьми во время несения службы. Глава МВД Республики Дагестан Абдурашид Магомедов призвал нас, сотрудников к вакцинации личным примером. Сегодня это единственный метод оградить себя, собственных близких и остановить распространение вируса» заключил начальник ОМВД России по Хасавюртовскому району Арслан Девешов.