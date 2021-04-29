В Новолакском районе работают мобильные бригады медиков по вакцинации населения

В обеих поликлиниках муниципалитета развернуты прививочные пункты иммунопрофилактики. А также, мобильные бригады докторов начали выезжать в организации и учреждения в целях вакцинопрофилактики общества. Как подчеркнули в пресс-центре муниципалитета, всего в район поступило 1100 доз прививки, из них в ЦРБ 700 доз, в НРБ №1 (Новострой) 400 доз. На сегодня вакцинопрофилактику прошли около 900 человек. «Данная масштабная работа даст возможность не допустить третьей волны пандемии коронавируса и выработать коллективную иммунную систему», подчеркнули в администрации.