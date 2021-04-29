ЗАМАНА - В Новолакском районе работают мобильные бригады медиков по вакцинации населения

В Новолакском районе работают мобильные бригады медиков по вакцинации населения

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29 апреля, 2021. Четверг 00:18
В Новолакском районе работают мобильные бригады медиков по вакцинации населения

В медицинских учреждениях Новолакского района интенсивно проходит прививочная кампания от вируса Covid-19.

В Новолакском районе работают мобильные бригады медиков по вакцинации населения
Вакцинация

В обеих поликлиниках муниципалитета развернуты прививочные пункты иммунопрофилактики. А также, мобильные бригады докторов начали выезжать в организации и учреждения в целях вакцинопрофилактики общества. Как подчеркнули в пресс-центре муниципалитета, всего в район поступило 1100 доз прививки, из них в ЦРБ 700 доз, в НРБ №1 (Новострой) 400 доз. На сегодня вакцинопрофилактику прошли около 900 человек. «Данная масштабная работа даст возможность не допустить третьей волны пандемии коронавируса и выработать коллективную иммунную систему», подчеркнули в администрации. 

 

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