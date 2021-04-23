Сажид Сажидов прошел первый этап вакцинации против COVID-19

"Предварительное тестирование на наличие в организме министра антител указало на их низкое число и отсутствие противопоказаний к прохождению вакцинопрофилактики", сообщает пресс-служба ведомства. При этом отмечается, что вакцинопрофилактику в министерстве прошли все работники, кому она была положена.