"Предварительное тестирование на наличие в организме министра антител указало на их низкое число и отсутствие противопоказаний к прохождению вакцинопрофилактики", сообщает пресс-служба ведомства. При этом отмечается, что вакцинопрофилактику в министерстве прошли все работники, кому она была положена.
Сажид Сажидов прошел первый этап вакцинации против COVID-19
- Автор Хадижат
- 23 апреля, 2021. Пятница 01:19
Руководитель Минспорта Республики Дагестан Сажид Сажидов прошел первый этап вакцинации против вируса Covid-19.
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