В ДГТУ провели второй этап вакцинации от COVID-19

До этого, 30 марта, педагоги и работники института под управлением ректора Нурмагомеда Суракатова прошли 1-ый шаг вакцинопрофилактики. «Большая часть педагогов и служащих института сказали, что прививка не оказала влияние на самочувствие и работоспособность. Для университета поддержка здоровья и безопасности наших преподавателей и студентов принципиальный вопрос, именно поэтому мы сами инициировали проведение иммунизации конкретно на территории института», пояснил Нурмагомед Суракатов.