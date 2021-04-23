ЗАМАНА - В ДГТУ провели второй этап вакцинации от COVID-19

В ДГТУ провели второй этап вакцинации от COVID-19

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23 апреля, 2021. Пятница 00:11
В ДГТУ провели второй этап вакцинации от COVID-19

В ДГТУ состоялся 2-ой этап вакцинопрофилактики от коронавируса, рассказывает пресс-центр университета.

В ДГТУ провели второй этап вакцинации от COVID-19
Вакцинация

До этого, 30 марта, педагоги и работники института под управлением ректора Нурмагомеда Суракатова прошли 1-ый шаг вакцинопрофилактики. «Большая часть педагогов и служащих института сказали, что прививка не оказала влияние на самочувствие и работоспособность. Для университета поддержка здоровья и безопасности наших преподавателей и студентов принципиальный вопрос, именно поэтому мы сами  инициировали проведение иммунизации конкретно на территории института», пояснил Нурмагомед Суракатов.

 

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