Он отметил, что ни одна страна в мире не смогла дать отпор пандемии так, как это сделала Россия.
«Здравоохранение во многих развитых странах не смогло отразить удар пандемии так же эффективно, как Россия», резюмировал президент.
В рамках прямого эфира, посвященного посланию Федеральному собранию, Путин подчеркнул, что Россия - №1 в мире по оказанию помощи в борьбе с коронавирусом.
Он отметил, что ни одна страна в мире не смогла дать отпор пандемии так, как это сделала Россия.
«Здравоохранение во многих развитых странах не смогло отразить удар пандемии так же эффективно, как Россия», резюмировал президент.
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