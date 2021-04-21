Владимир Путин: «Россия хорошо держит удар»

В рамках прямого эфира, посвященного посланию Федеральному собранию, Путин подчеркнул, что Россия - №1 в мире по оказанию помощи в борьбе с коронавирусом.

Он отметил, что ни одна страна в мире не смогла дать отпор пандемии так, как это сделала Россия.

«Здравоохранение во многих развитых странах не смогло отразить удар пандемии так же эффективно, как Россия», резюмировал президент.