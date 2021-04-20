«В числе получивших вакцину Спутник V были первый замглавы администрации Ахмед Лабазанов, начальник управления образования Гаджиса Измаилов и их работники, начальник отдела ЕДДС Магомед Набиюлаев, а также сотрудники управления финансов и экономики администрации муниципального района», - отметили в пресс-службе.
Перед процедурой вакцинации, врачи, как это и положено, провели медицинский осмотр пациентов. Как подчеркнул Ахмед Лабазанов, вакцинация единственный надежный способ обезопасить себя от болезни и не поставить под угрозу здоровье родных и близких. Вакцинацию в районе прошли около 650 человек.