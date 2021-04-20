ЗАМАНА - Около 650 человек прошли вакцинацию от коронавируса в Ботлихском районе

Около 650 человек прошли вакцинацию от коронавируса в Ботлихском районе

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20 апреля, 2021. Вторник 15:53
Около 650 человек прошли вакцинацию от коронавируса в Ботлихском районе

В Ботлихском районе продолжается работа по вакцинации от коронавирусной инфекции. Как сообщает пресс-служба муниципалитета, на первый этап вакцинации пришла  группа работников администрации района.

Около 650 человек прошли вакцинацию от коронавируса в Ботлихском районе
Вакцинация

«В числе получивших вакцину Спутник V были первый замглавы администрации Ахмед Лабазанов, начальник управления образования Гаджиса Измаилов и их работники, начальник отдела ЕДДС Магомед Набиюлаев, а также сотрудники управления финансов и экономики администрации муниципального района», - отметили в пресс-службе.

Перед процедурой вакцинации, врачи, как это и положено, провели медицинский осмотр пациентов. Как подчеркнул Ахмед Лабазанов, вакцинация единственный надежный способ обезопасить себя от болезни и не поставить под угрозу здоровье родных и близких. Вакцинацию в районе прошли около 650 человек.

 

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