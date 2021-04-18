Наибольшее количество привитого населения оказалось в Докузпаринском и Хунзахском районах, а также в Бежтинском участке. Там привито порядка пятнадцати процентов жителей. Среди отстающих такие населенные пункты как Хасавюрт, Буйнакск и Акушинский район. Здесь привито всего по 3 процента жителей.
В Дагестане против коронавирусной инфекции привились более 50 тысяч человек
- Автор Хадижат
- 18 апреля, 2021. Воскресенье 17:45
По данным Министерства здравоохранения Дагестана, на 17 апреля в республике вакцинацию против коронавирусной инфекции прошли 51 322 человека.
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