Мероприятие по вакцинации маломобильных граждан проводилось по инициативе министра здравоохранения Республики Дагестан Татьяны Беляевой.
Всего в республике на сегодня привились 48 575 человек.
Пройдя вакцинацию против коронавирусной инфекции, ветераны ВОВ не отметили каких-либо побочных действий.
Мероприятие по вакцинации маломобильных граждан проводилось по инициативе министра здравоохранения Республики Дагестан Татьяны Беляевой.
Всего в республике на сегодня привились 48 575 человек.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..