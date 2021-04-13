Все необходимые подготовительные процедуры работники музея прошли во главе с директором учреждения Тимуром Велихановым.
Отмечено, что каких-либо недомоганий прививка у коллектива комплекса не вызвала.
Очередь вакцинироваться дошла до коллектива Исторического парка «Россия – Моя история», сообщает пресс-служба мультимедийного комплекса.
Все необходимые подготовительные процедуры работники музея прошли во главе с директором учреждения Тимуром Велихановым.
Отмечено, что каких-либо недомоганий прививка у коллектива комплекса не вызвала.
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