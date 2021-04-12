Более 450 человек привились вакциной от коронавируса в Ахтынском районе

По данным на 9 апреля, количество привитых от нового вируса Covid-19 в Ахтынском районе превысило 470 человек.

Как сообщает РИА "Дагестан", по прогнозу медиков, вся партия прививки от коронавируса в количестве 600 доз будет всецело реализована на протяжении нескольких дней.

«Активными темпами вакцинируются лица, которые находятся в группе повышенного риска заражения. К таким относятся врачи, работники органов охраны правопорядка, сотрудники образовательных и соц заведений, также занятые в сфере торговли и обслуживания», сообщается в публикации.

Подчеркнём, пройти процедуру иммунопрофилактики может любой гражданин старше 18 лет. Записаться на вакцинопрофилактику можно через единый портал «Госуслуги» либо же по номеру «122».